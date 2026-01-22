Transferência de Rafa para o Benfica oficializada
Besiktas anuncia acordo que leva o avançado a voltar ao clube da Luz
Rafa já é jogador do Benfica. O Besiktas oficializou esta quinta-feira a transferência do avançado para o clube da Luz.
Rafa Silva quer deixar o Besiktas
(em atualização)
