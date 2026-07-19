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Tour: Jonas Vingegaard desiste após cair na 15.ª etapa

Lusa 16:15
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À partida para os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, Vingegaard era segundo na geral, a 04.30 minutos do camisola amarela Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard, segundo classificado da geral e campeão em 2022 e 2023, desistiu hoje da 113.ª Volta a França em bicicleta, após sofrer uma queda durante a 15.ª etapa.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Campeão em título do Giro e da Vuelta, o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, de 29 anos, caiu a pouco mais de 20 quilómetros da meta, desistindo pela primeira vez de uma grande Volta, à 10.ª participação.

À partida para os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, Vingegaard era segundo na geral, a 04.30 minutos do camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Campeão em 2022 e 2023, o dinamarquês foi 'vice' atrás do esloveno em 2021, 2024 e 2025.

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