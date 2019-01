O Tondela inaugurou o marcador aos seis minutos de jogo e manteve-se em vantagem durante o resto do tempo de jogo.

O Tondela venceu, esta segunda-feira, o Sporting no Estádio João Cardoso, por dois golos a um.



Juan Delgado, do Tondela, marcou o primeiro golo da partida aos seis minutos de jogo. Tomané dilatou a vantagem para 2-0 com um golo de trivela.



O golo dos leões foi marcado por Mathieu.



Batido em Guimarães (1-0) na 14.ª jornada, o Sporting desceu de segundo para quarto, com 34 pontos, e foi ultrapassado por Sporting de Braga (36) e Benfica (35), enquanto FC Porto, com 39, recebe ainda hoje o Nacional e pode consolidar a liderança.



Com quarta vitória seguida -- terceira no campeonato -, o Tondela subiu ao 12.º lugar, com 18 pontos, seis acima da zona de despromoção.



Correção às 21h42. Na entrada e no último parágrafo, onde se lia que esta era a primeira derrota de Keizer enquanto treinador da equipa, devia ler-se que era a segunda derrota do treinador. A primeira ocorreu em Guimarães, a 23 de Dezembro de 2018.