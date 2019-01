Brahimi bisou a partida, seguido de Soares com assistência de Corona. O Porto teve ainda um golo anulado no final da primeira parte.

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Nacional no Estádio do Dragão. Num jogo trabalhoso da 16.ª jornada do campeonato de futebol, os portistas marcaram a vantagem no marcador aos 37 minutos, com um golo do argelino Brahimi. Soares fez um segundo graças aos esforços de Corona.



O 2-0 durou pouco no Porto: Róchez marcou aos 40' na baliza de Casillas.



No final da primeira parte, Soares ainda tentou aumentar o marcador a favor dos dragões, mas viu o seu golo ser anulado. Pouco depois, Brahimi fez o bis e aumentou a vantagem para 3-1 frente ao Nacional.



Rosic teve ainda um choque violento com Lucas França e caiu mal no relvado. O sérvio foi levado para o hospital de ambulância.



O FC Porto mantém-se como líder isolado na Liga NOS com 39 pontos.