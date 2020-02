Tenista Maria Sharapova anuncia fim da carreira

A tenista russa Maria Sharapova anunciou esta quarta-feira o fim da sua carreira, aos 32 anos.A princesa da Sibéria - esta era uma das suas alcunhas - recorreu às redes sociais para anunciar o seu adeus."O ténis mostrou-me o mundo - e do que eu era feita. Testei-me e medi o meu crescimento", refere Sharapova.Recorde-se, a antiga n.º 1 do ranking mundial, que este ano precisou de convite para marcar presença no Australian Open, ficando fora do top 350, tem enfrentado vários problemas devido a uma lesão no ombro. Em 2017, foi suspensa por doping.