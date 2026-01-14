Tenista Henrique Rocha eliminado da qualificação para o Open da Austrália

Cendeu em três parciais diante do argentino Marco Trungelliti.

O tenista português Henrique Rocha foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao perder, em três parciais, por 5-7, 6-4 e 3-6, com o argentino Marco Trungelliti.



Henrique Rocha despediu-e do qualifying do Open da Austrália FP Ténis

O jovem de 21 anos chegou a estar a um ponto de vencer o primeiro parcial, mas o veterano Trungelliti, de 35 anos, resistiu e conquistou os últimos três jogos para fechar o 'set' em 5-7.

Rocha, 157.º do ranking do ATP, respondeu logo a seguir, quebrando o serviço do número 130 do mundo, vantagem que conseguiu defender para vencer o segundo parcial por 6-4.

A partida continuou equilibrada no terceiro e decisivo 'set', mas Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação, terminou mais forte, vencendo os últimos dois jogos para fechar o encontro ao fim de duas horas e 26 minutos.

Com esta derrota, o português falha o regresso à final da qualificação do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, fase que atingiu na edição do ano passado, tendo perdido então com o italiano Matteo Gigante.

Além disso, a vitória de Trungelliti impediu um duelo totalmente luso na última fase de acesso ao Open da Austrália.

Isto porque o adversário do argentino vai ser outro tenista português, o lisboeta de 22 anos Jaime Faria, 151.º do mundo, que também hoje venceu o libanês Benjamin Hassan, número 259 do ranking ATP, em dois parciais, por 6-3 e 6-4.