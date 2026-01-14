Francisco Cabral nos quartos de final do torneio de ténis de Auckland em pares

O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da variante de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia.



Francisco Cabral segue no ATP250 de Auckland DR

Os segundos cabeças de série do torneio venceram os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Melo, em dois parciais, por 6-4 e 7-6 (7-5 no 'tie break), numa partida que durou uma hora e 23 minutos.

O encontro chegou a estar interrompido durante quase uma hora devido à chuva.

Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar a dupla formada pelo espanhol Inigo Cervantes e pelo argentino Luciano Darderi, que também hoje bateu os argentinos Tomás Martín Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli, por duplo 6-4.

O português disse no domingo à Lusa que começou "o ano da melhor maneira", ao conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).

Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral subir, na segunda-feira, ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.

O portuense já era o português mais bem classificado de sempre num ranking mundial.

Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.

Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.