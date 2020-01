Ténis de mesa: Portugal entre os oito apurados para Tóquio2020

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa apurou-se esta sexta-feira para Tóquio2020 no torneio de apuramento mundial, a decorrer no Multiusos de Gondomar, distrito do Porto, em que Hong Kong foi surpreendido pela Sérvia.

Além da presença no torneio por equipas, Portugal assegurou que dois dos três elementos da seleção vão participar na prova individual masculina.

No primeiro encontro, Tiago Apolónia e João Monteiro bateram os belgas Florent Lambiet e Martin Allegro, por 3-1 (12-10, 11-6, 8-11 e 13-11).

Nos singulares, Marcos Freitas derrotou Cedric Nuytinck, por 3-2 (11-3, 12-10, 8-11, 9-11 e 12-10), com João Monteiro a assegurar a qualificação, frente a Allegro, por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-8).

Estes serão os quartos Jogos consecutivos para a equipa masculina, que em Londres2012 conseguiu um quinto lugar, a melhor prestação de sempre do ténis de mesa português.

Com 18 anos e em 397.º no 'ranking' individual, Dimitrije Levajac tornou-se no novo 'herói' do desporto sérvio, ao bater Wong Chun Ting, 19.º da hierarquia mundial, no jogo decisivo entre a Sérvia, 27.ª cabeça de série, frente a Hong Kong, a 10.ª pré-designada, após um empate a dois na eliminatória.

Este resultado foi a maior surpresa do 'main round', obrigando a equipa asiática a jogar a repescagem, onde também estará a Hungria, que perdeu por claros 3-0 frente à Suécia, que segue para os Jogos.

Noutro confronto totalmente europeu, a Croácia 'despachou' o Reino Unido por 3-0, à mesma hora de Portugal, enquanto a Coreia do Sul, primeira cabeça de série, não teve dificuldades em afastar a República Checa.

A Eslovénia, 11.ª, surpreendeu a quinta pré-designada Índia ao vencer por 3-1, num dia em que a equipa feminina também tinha falhado o apuramento, com ambas as formações indianas obrigadas a jogar o torneio de repescagem.

A França qualificou-se às custas da Eslováquia, que bateu por 3-0, enquanto Taiwan, número dois da hierarquia, afastou a Polónia.

Depois de oito vagas atribuídas a outras tantas equipas em cada género, os torneios de repescagem atribuem outra vaga a cada para Tóquio2020, o que significa que o mesmo terá de vencer essa segunda fase.

A seleção feminina disputa esta repescagem após ter sido eliminada pela Hungria (3-1), arrancando pelas 10:00 de domingo frente à Holanda.