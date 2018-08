O avançado Abdoulay Diaby está mesmo de malas feitas para o Sporting. Depois de ter aterrado esta segunda-feira em Lisboa, estava tudo pronto para a apresentação do maliano mas pormenores com o seu antigo clube, o Club Brugge adiaram a transferência. Na manhã desta terça-feira, os belgas confirmaram a saída de Diaby do clube.

"Obrigado Abdou", despediu-se assim o Club Brugge na sua conta oficial de Twitter, juntamente com uma fotografia do jogador a celebrar o campeonato ganho pelos belgas na época transacta.

O jogador será apresentado nas próximas horas em Alvalade e ficará à disposição do treinador José Peseiro já no próximo jogo, frente ao Benfica no sábado.