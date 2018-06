A carregar o vídeo ...

"Hoje é o dia D" podia ler-se na camisola de Henrique Belmar, vestido a rigor da cabeça aos pés, de verde e branco, com a esperança que Bruno de Carvalho saia hoje do Sporting, senão: "Estamos todos doentes", atira. O sócio de "muitos anos" garantia que já "não se pode pactuar com o populismo", nem com o discurso de "eu ou o caos".Faltavam poucos minutos para as 11 da manhã e a meia dúzia de sócios que procuravam as escassas sombras que circundam o pavilhão Altice Arena juntavam-se à meia dúzia de efectivos policiais que aguardavam as ordens da comandante da 2ª Divisão da PSP, Ana Neri.A tranquilidade permitia tudo. Paulo Parreira explicava, demorado, a três agentes da PSP que o seu drone, prontinho para voar sobre a assembleia sportinguista, tinha plano de voo, tinha permissão atribuída pela Autoridade Nacional da Aviação Civil. Só voou 20 minutos depois já sobre adeptos pró e contra Bruno de Carvalho que se começaram a acumular no único local com sombra mesmo em frente às duas portas do pavilhão abertas aos sócios. O mesmo local onde as câmaras de filmar dos jornalistas chamavam a atenção dos sócios pró-presidente. "Assalto ao poder", "bandidos! Querem é fomentar a discórdia entre os sportinguistas!", "para a semana inventam outra, mas hoje vão acabar!". Meia dúzia de insultos e impropérios que se transformam em lamentos quando aos abordava. "O Bruno vai ganhar e depois vão tentar descobrir nem que seja uma unha encravada". Emília Sousa tem 50 anos de sócia e mais 12 de idade e garantia que se o Bruno não for eleito, "deixava de pagar as cotas". Mesmo ao lado, Maria Odete Pinho, acrescenta que se o presidente for destituído"é um escândalo nacional e internacional". Insurge-se contra a imprensa que "persegue Bruno de Carvalho", aponta o dedo aos que "têm amor à carteira e não à camisola" e conclui que o presidente do Sporting "não só dava um bom primeiro-ministro como um excelente Presidente da República".Já com uma medalha de 25 anos, 15 anos de Game Box, "mas muitos mais de sportinguismo", José Moreira confessa ter votado duas vezes em Bruno de Carvalho, mas "tudo de bom que ele fez, está agora a ser estragado". Veio de Setúbal sozinho, cedo, o que até lhe fez lembrar a taça de Portugal onde chegou às sete da manhã de fogareiro aos ombros. "Ninguém me dá lições de sportinguismo e o presidente não é mais do que eu", avisa. Para o setubalense, o que aconteceu em Alcochete não podia ter acontecido sem Bruno de Carvalho saber. "Instigou tudo isto", sustenta, e acrescenta que "o presidente tem ser substituído". Avança o nome de Rogério Alves que gostaria de ver a liderar os destinos do clube de Alvalade.foi ouvindo prós e contras, Bruno fica, Bruno sai, mas só da boca dos sócios apoiantes do presidente vinham as certezas que ele se mantinha.Os críticos avançavam uma luta renhida. Os grupos com diferentes sensibilidades juntavam-se à fila, pelo meio o adepto anónimo que, provavelmente,entrou mudo e saiu calado. O sol apertava, mas a fileira de sócios tornava-se maior.Pelo meio dos adeptos e sócios, alguns turistas divertidos com o aparato, curiosos e até aqueles que já tinham marcado lugar por outras causas. Pedro Ribeiro, junto à sua tenda montada em plena Alameda dos Oceanos, preenchia mais um cartaz de protesto pela vida de sem-abrigo "que se viu obrigado a ter". Está por ali desde o dia 4 de Junho e promete ficar indefinidamente "apenas a pão, água, açúcar e café". Conta a sua história a muita gente que passa, sobretudo aos que saem pelas traseiras do Centro Comercial Vasco da Gama em direcção ao rio.O mesmo sítio por onde saiu o "candidato assumido" à liderança da Juventude Leonina, Mário Machado. À SÁBADO, o nacionalista garante que só define o seu voto depois de ouvir os intervenientes, espera que não haja conflitos, não entende como o líder da Juve Leo não está preso, mas não acredita na culpabilidade de Bruno de Carvalho.Mário Machado passou algo anónimo por entre os adeptos e curiosos, enquanto a fila de sócios se tornava cada vez maior. Nas imediações passavam agentes de bicicleta que não se cingiam à ciclopista, outros que circulavam sem farda e, mais reservados, os agentes da Unidade Especial de Polícia, para o que der e vier.Apesar de alguns ânimos exaltados, ou porque entrava Frederico Varandas, Marta Soares, Rogério Alves e outros personagens mais ou menos conhecidos, os desassossegos eram passageiros e o início da tarde não trouxe conflitos. O calor castigava as movimentações mais bruscas ou esforços desnecessários. A assembleia não se decidia na rua.