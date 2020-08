TAD rejeita providência cautelar do V. Setúbal: Portimonense confirmado na Liga

O Tribunal Arbitral de Desporto (TAD) rejeitou a providência cautelar do V. Setúbal, estando assim o Portimonense confirmado na Liga NOS 2020/21.Recorde-se que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) chumbou o licenciamento dos sadinos nas provas profissionais, relegando-o ao Campeonato de Portugal, tendo o clube recorrido ao TAD para reverter a decisão. O V. Setúbal terminou a edição de 2019/20 da 1.ª Liga no 16.º lugar, acima da zona de despromoção.Já o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado na temporada passada - o que ditava a descida à 2.ª Liga, a 1 ponto do Vitória de Setúbal -, manter-se-à então na Liga NOS.O Kick Off, evento que marca o lançamento das competições profissionais, com o sorteio dos calendários, mantém-se assim na sexta-feira, dia 28.