O L' Équipe avança esta quinta-feira que Paul Pogba está infetado com Covid-19 e vai estar ausente da lista de convocados da Seleção francesa para a disputa dos jogos da Liga das Nações.O jogador do Manchester United não era chamado por Didier Deschamps há um ano, altura em que se lesionou, e o regresso ficará mais uma vez adiado.Eduardo Camavinga, médio de 17 anos, do Rennes, substituirá o experiente médio nos convocados.