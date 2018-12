Taça de Portugal: FC Porto vence Moreirense por 4-3

O FC Porto apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer na receção ao Moreirense por 4-3, em jogo dos oitavos de final da prova. Os 'dragões' não se livraram de grandes sustos ao longo da partida, tendo permitido que a equipa de Moreira de Cónegos se adiantasse logo no arranque do jogo, aos oito minutos, por David Texeira, igualasse no final da etapa inicial por Iago (45+1) e ainda reduzisse no encerramento da partida por Heriberto (90+2).



Os portistas reagiram à desvantagem inicial e, no espaço de oito minutos, passaram para a frente com golos de Filipe (13) e de Hernâni (16), tendo, na segunda metade, um 'bis' de Marega dado a sensação de que a eliminatória estava fechada, antes de os 'cónegos' terem ainda criado algum suspense nos instantes finais, quando reduziram para 4-3.

