Surfista Frederico Morais garante oitavos na Ericeira

"Naquela onda foram apenas três manobras, mas eu dei tudo o que tinha em cada uma daquelas manobras. É fantástico estar aqui e ter ondas boas. Está sol e dias bonitos, pelo que podemos realmente mostrar o nosso país e quão boas as condições de surf são aqui", afirmou o único atleta português a competir no World Championship Tour.



Nos oitavos de final, 'Kikas' já sabe que vai medir forças na sétima bateria com o havaiano Tanner Hendrickson.



Para sábado, a primeira chamada da competição será pelas 07:45, na praia de Ribeira D'Ilhas, na Ericeira.



O EDP Billabong Pro Ericeira, cujo período de espera termina no domingo, é uma das três etapas portuguesas do circuito mundial de qualificação e a mais 'valiosa', com 10.000 pontos.

O surfista português Frederico Morais avançou esta sexta-feira para os oitavos de final da etapa da Ericeira, do circuito de qualificação, tornando-se agora no único luso em competição, uma vez que Vasco Ribeiro ficou pelo caminho.A competir na mesma bateria da ronda quatro com o compatriota, 'Kikas' voltou a mostrar na praia de Ribeira D'Ilhas que está a encarar a prova da Ericeira como se de um torneio do circuito mundial se tratasse, vencendo o sétimo 'heat' com 17,73 pontos, superando o norte-americano Jake Marshal (12,66) e os 12,50 de Vasco Ribeiro, que assim falhou o acesso aos oitavos de final.Após o triunfo, que também coincidiu com a melhor nota até ao momento na Ericeira, Morais, atual 22.º classificado da hierarquia mundial, resumiu a prestação ao referir que soube aproveitar bem o momento.