'Suplentes' de Portugal cumprem último treino antes da partida para a Suécia

Os jogadores da seleção portuguesa de futebol que ficaram de fora da equipa inicial no jogo de sábado com a Croácia efetuaram hoje o último treino antes da partida para a Suécia, próximo adversário na Liga das Nações.

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, "todos os jogadores que ficaram de fora das opções iniciais no encontro frente à Croácia estiveram às ordens de Fernando Santos", na sessão realizada no Estádio do Bessa, no Porto.

O avançado e capitão Cristiano Ronaldo, a recuperar de uma infeção num dedo do pé direito, ficou mesmo de fora da lista final de 23 jogadores inscritos para o encontro com os croatas, de estreia na competição, que se disputou no Estádio do Dragão, no Porto, e que Portugal venceu por 4-1.

"O onze titular do jogo frente aos croatas realizou trabalho físico de recuperação no hotel onde a equipa das 'quinas' está instalada", informa a FPF, adiantando que a comitiva dos campeões europeus e detentores do título da Liga das Nações parte para a Suécia ao início da tarde.

João Cancelo, aos 41 minutos, Diogo Jota, aos 58, João Félix, aos 70, e André Silva, aos 90+5, marcaram os golos de Portugal, que lidera o Grupo 3 da Liga A, em igualdade com a França, vencedora por 1-0 na Suécia, enquanto Bruno Petkovic marcou para os croatas, aos 90+1.

A seleção portuguesa defronta a Suécia na segunda jornada, na terça-feira, em Solna, estando previsto na segunda-feira um treino no estádio onde decorrerá o jogo, a partir das 18:00, antecedido de conferência de imprensa do selecionador, Fernando Santos, e de um jogador, às 17:15.