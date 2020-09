Dunajská Streda da Eslováquia.

O Sporting recebeu e venceu os escoceses do Aberdeen por 1-0, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e vai defrontar o LASK Linz da Áustria no playoff de acesso à fase de grupos.No primeiro jogo oficial da temporada, os "leões" viram-se impedidos de contar com Luís Maximiano, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Palhinha, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos todos em confinamento devido à covid-19, para além do treinador Rúben Amorim, pelo mesmo motivo.Mesmo com algumas baixas, o Sporting começou melhor e marcou o único golo dos "leões" logo aos 8 minutos do encontro por intermédio da surpresa no onze: Tiago Tomás, jovem de 18 anos.Até ao final do jogo não houve alterações no resultado e o Sporting vai agora defrontar o LASK Linz, da Áustria, na fase seguinte da competição. O LASK venceu o seu jogo por 7-0 frente aoAs duas equipas já se tinham defrontado na fase de grupos da Liga Europa, vencendo em Alvalade por 2-1 e perdendo na Áustria por 3-0. Na altura, ambas seguiram em frente para os 16-avos-de-final, onde a formação de Alvalade acabou eliminada.