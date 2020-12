Sporting vence Belenenses SAD por 2-1 e mantém liderança

O Sporting venceu o Belenenses SAD por 2-1. A equipa de Alvalade consegue assim acabar o ano no primeiro lugar.O primeiro golo apareceu logo aos cinco minutos por Tiago Tomás. Mas nem dez minutos tinham passado e o Belenenses SAD empatava a partida. Aos 14 minutos, Miguel Cardoso rematou de fora da grande área do Sporting, a bola acabou por sofrer um desvio em Gonçalo Inácio e só parou no fundo da baliza do Sporting.Depois de um penálti defendido a favor do Belenenses SAD, foi a vez dos leões não desperdiçarem oportunidade igual. Tiago Tomás sofreu o penálti e quem marcou foi João Mário, aos 24 minutos.Um arranque de jogo vertiginoso, que deu lugar a uma segunda parte mais calma. Nota apenas para a expulsão de Tomás Ribeiro, aos 77 minutos, por acumulação de cartões amarelos.