As "águias" ainda entraram a vencer com um golo de Jonas no início do encontro, mas os "cónegos" deram a volta e marcaram três golos ainda na primeira parte. Rui Vitória saiu do encontro sob forte contestação.

O Moreirense venceu, esta sexta-feira, o Benfica por 3-1 no Estádio da Luz, em jogo de abertura da 9ª jornada da Liga NOS.



As "águias" até começaram bem, com um golo do retornado Jonas aos 2 minutos. Mas os "cónegos" responderam logo de seguida, com um golo de Chiquinho três minutos depois.



Pouco depois do primeiro quarto de hora, Pedro Nuno respondeu a um cruzamento de Arsénio para surpreender os adeptos benfiquistas e dar a volta no resultado. Aos 36 minutos, o senegalês Mamadou Loum dilatou a vantagem da turma de Moreira de Cónegos e o Benfica viu-se a perder por dois golos no final da primeira parte.



Ao intervalo, Rui Vitória - que ouviu assobios durante grande parte do encontro - decidiu retirar Pizzi e André Almeida e lançar o chileno Nicolás Castillo e Eduardo Salvio. Mas de nada valeu. Apesar da insistência encarnada, o único momento a registar na segunda-parte foi a expulsão de Jardel após agressão, aos 76 minutos.



Com a derrota, o Benfica perde a hipótese de se isolar provisoriamente no campeonato e permanece com 17 pontos em nove encontros. Graças à vitória surpreendente, o Moreirense passa para o 7º lugar da tabela.