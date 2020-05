O Sporting reagiu à sentença do processo do Ataque à Academia de Alcochete, que culminou com a absolvição de Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto, e com a condenação de cinco arguidos a pena de prisão efetiva.Os leões sublinham que "estes acontecimentos marcaram indelevelmente o Sporting e os sportinguistas, trazendo consequências muito nefastas para todos, que chocaram o mundo" e pedem que tal nunca mais se repita."Numa altura em que chega ao fim o processo de invasão à Academia Sporting, em Alcochete, o Sporting Clube de Portugal apela à Sociedade e ao Estado Português para que não se voltem a repetir momentos como este, que em nada dignificam o Desporto em geral e o Futebol em particular.Estes acontecimentos marcaram indelevelmente o Sporting CP e os Sportinguistas, trazendo consequências muito nefastas para todos, que chocaram o Mundo.O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de violência gratuita e criminalidade.Passados dois anos desde o dia mais negro da História do Sporting Clube de Portugal, o Clube vai continuar a lutar pelos seus valores e continuar a fazer eco, junto das entidades competentes, acerca da importância de erradicar este tipo de comportamentos.É importante que todo o mundo do Desporto se una para que estes acontecimentos não voltem a repetir-se.Sporting sempre, Alcochete nunca mais!"