Dos 23 arguidos envolvidos nas agressões a jogadores e membros da equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete, desta terça-feira, nove se mostraram disponíveis para prestar declarações ao juiz de instrução, no Tribunal do Barreiro.

Em informação prestada à comunicação social, o juiz de instrução criminal do Barreiro adianta que um dos detidos já foi ouvido durante a manhã desta quinta-feira, antes da suspensão dos trabalhos.

O advogado de vários dos arguidos, Pedro Madureira, admitiu, citado pelo Diário de Notícias, que "a acusação está a ser feita de forma genérica em relação a todos os arguidos" e revelou não acreditar que existam indícios suficientes para todos os crimes de que estão indiciados, nomeadamente o de terrorismo".

Esta terça-feira, cerca de 50 indivíduos encapuçados invadiram o centro de treinos do Sporting e agrediram vários jogadores no balneário da equipa, entre eles Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

Os 23 arguidos estão indiciados pelos crimes de "introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo", segundo comunicado do Ministério Público.