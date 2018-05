Sporting não vai fazer treino oficial no Jamor

O Sporting não vai treinar no Estádio Nacional, no Jamor, como já havia sido anunciado.A informação está a ser avançada pela Federação Portuguesa de Futebol, através de um comunicado enviado às redacções.

No entanto, o treino do Desportivo das Aves mantém-se, no sábado, 19 de Maio, pelas 11h.