Sporting não pagou Rúben Amorim, mas Sp. Braga admite acordo

Terminado o prazo que o Sp. Braga determinou para o pagamento da dívida do Sporting de Rúben Amorim, o processo, ao contrário do que se poderia pensar, pode até acabar com um acordo entre as partes. Apesar de nada neste momento estar decidido, esta margem para negociar pode evitar um imbróglio jurídico entre os dois clubes e que poderia arrastar-se no tempo.