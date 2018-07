Carlos Vieira apresenta candidatura à presidência do Sporting

Em actualização.

Carlos Vieira apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência do Sporting e avançou com a promessa de criar uma nova academia, mais próxima do Estádio de Alvalade."O nosso património é para preservar, reforçar e modernizar. Iremos construir uma nova Academia Sporting para o futebol na Grande Lisboa, tendo já iniciado contactos com câmaras municipais. Trata-se de um polo de maior centralidade, com todas as condições de segurança. Uma maior proximidade do estádio e melhores acessibilidades", referiu.