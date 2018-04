O Sporting reagiu em comunicado às notícias que davam conta de problemas no balneário "leonino". Vários meios de comunicação adiantaram que os jogadores exigiram a presença do presidente, Bruno de Carvalho, para falar com a equipa, depois das críticas feitas à exibição "verde e branca" no jogo frente ao Atlético de Madrid.

"Os jogadores utilizados ontem, fizeram treino de recuperação como é habitual, e os restantes treinaram normalmente, tendo saído todos de Alvalade por volta das 13h30", lê-se no comunicado publicado no site do Sporting.