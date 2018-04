Os assessores fiscais de Cristiano Ronaldo estão a ser interrogados no âmbito da acusação de fraude fiscal que o jogador enfrenta por não ter declarado os rendimentos dos direitos de imagem.

O Fisco espanhol quer negociar um acordo com Cristiano Ronaldo para resolver as acusações de fraude fiscal que o jogador português é alvo por não ter declarado os rendimentos ganhos através dos direitos de imagem durante vários anos.

Numa altura, em que os assessores fiscais do jogador estão a ser interrogados pelo tribunal, o Fisco preparar um acordo em que retira um dos quatro crimes de que Ronaldo é acusado e diminuir o valor da fraude para metade, se o jogador se declarar culpado e aceitar uma pena de prisão menor.



Em Espanha, o crime de fraude fiscal acarreta uma pena que pode ir dos 15 meses a cinco anos de cadeia.



A negociação, que se processa há duas semanas segundo o jornal El Mundo, implica o pagamento de 10 milhões de euros de multa e mais 20 milhões de euros num processo administrativo e significa ainda a asolvição dos assessores fiscais do jogador.



Lionel Messi, que foi condenado por fraude fiscal e recebeu uma pena suspensa, impôs na sua última renovação de contrato com o Barcelona o pagamento de todas as suas dívidas fiscais. Cristiano Ronaldo ainda não renovou o seu contrato com o Real Madrid.