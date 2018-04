BdC escreveu, na publicação original: "Fábio eBasDost "não quiseram jogar" em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito". Em declarações ao programa disse: "Onde é que está o ataque? Foram faltas que nunca deveriam ter feito, ponto. Eles se quiserem podem dizer-me alguma coisa a mim. Mas que as duas faltas deles não fizeram sentido não fizeram, ponto".

A publicação de Bruno de Carvalho visva ainda os centrais Coates e Mathieu - "Uma equipa com atitude mas com uma defesa que não esteve concentrada. Coates e Mathieu a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam. E o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser (e não é pouco) marcarem" - e o avançado Gelson Martins - "Gelson aos 32m isolado frente a Oblak, em vez de "fuzilar" para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito perdendo um golo que já quase se gritava". Segundo BdC, nada do que ele escreveu sobre Gelson, Mathieu, Coentrão, Montero ou Coates foi um ataque aos seus jogadores. "Gostava de saber onde é que arrasei ou deixei de arrasar jogadores neste post, que fossem mais concretos", desafiou o dirigente leonino.BdC escreveu, na publicação original: "Fábio eBasDost "não quiseram jogar" em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito". Em declarações ao programa disse: "Onde é que está o ataque? Foram faltas que nunca deveriam ter feito, ponto. Eles se quiserem podem dizer-me alguma coisa a mim. Mas que as duas faltas deles não fizeram sentido não fizeram, ponto".

Depois da derrota em Madrid contra o Atlético (2-0), o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, veio ao Facebook comentar a prestação de alguns dos jogadores. Os visados foram Coates, Mathieu, Gelson Martins, Bas Dost, Fábio Coentrão e Freddy Montero. Muitos foram os adeptos sportinguistas que se insurgiram contra a atitude do presidente e criticaram aquela publicação. Essas críticas valeram um bloqueio aa todos os seguidores que foram à sua página "dar lições de moral ou deturpar" o que tinha escrito. "TODOS OS QUE VIERAM, PARA A MINHA PÁGINA PESSOAL, DAR LICÕES [sic] DE MORAL OU DETURPAR O QUE ESCREVI, FICARAM SEM ACESSO Á [sic] MESMA", pode ler-se numa actualização feita esta manhã à publicação feita a noite passada. "NO CASO DELES, SOBRE A MINHA PÁGINA PESSOAL, VÃO PASSAR A SABER "PORQUE FICAM EM CASA", pode ainda ler-se.A actualização conclui com: "QUEM VÊ NISTO UM "ARRASO" A JOGADORES TEM DE TER UM PROBLEMA GRAVE", assegura o dirigente que, esta quinta-feira, já depois da publicação ligou em directo para o programa de comentário televisivo Liga D’Ouro da CMTV para justificar o seu texto - e deixar várias críticas, desta vez, aos comentadores desportivos daquele canal.