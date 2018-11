O presidente do Sporting agradeceu à CMVM e aos investidores pela colaboração que confiaram naquele que é a 6ª. emissão obrigacionista dos "leões".

Frederico Varandas esteve esta sexta-feira na Bolsa de Lisboa para apresentar o empréstimo obrigacionista, que disse ser um caso de estudo na forma como foi alcançado.



"Este é o 6.º empréstimo obrigacionista mas será, sem dúvida, um 'case study'. Desde os prazos, a forma como foi montado… Para nós, para todos os parceiros que o desenvolveram, parabéns", referiu em conferência de imprensa.



O presidente do Sporting agradeceu depois a colaboração da CMVM e dos investidores: "A CMVM foi um parceiro desde o início do processo, com uma relação muito boa connosco. Ultrapassámos barreiras que, à partida, eram impossíveis. O último agradecimento vai para todos os investidores que acreditam e confiam na Sporting SAD".



Frederico Varandas agradeceu o empenho de todos os que contribuíram para a realização do empréstimo obrigacionista do Sporting. O presidente dos leões salientou as dificuldades do processo, mas realçou a demonstração de união que houve em torno desta causa.



"Jamais esquecerei a noite de sexta-feira (16 de Novembro), em que recebemos o valor (de subscrições da oferta de títulos da Sporting SAD. A CMVM avisou-nos para nos prepararmos para entrar em 'default' (incumprimento). Eu disse: 'Não vamos falhar. Se (os bancos) não estão a fazer o trabalho, nós vamos fazer'", afirmou Frederico Varandas, em conferência de imprensa.



O líder dos 'leões' mostrou-se, assim, muito satisfeito com o trabalho efetuado pelos 'leões', afirmando que foi montada "uma máquina em cinco dias, sete dias, se contarmos com o fim de semana".



"Já senti muitas vezes a força do Sporting, mas esta foi tremenda", frisou o presidente, lembrando que, normalmente, os empréstimos obrigacionistas das sociedades anónimas desportivas (SAD) conseguem alcançar a subscrição total em apenas 48 horas.



Isso não aconteceu nesta oferta pública de subscrição, que almejava alcançar um encaixe de 30 milhões de euros, tendo sido finalizada na quinta-feira com a captação de 26 milhões de euros.



"Os dias mais fortes foram segunda, terça, quarta e quinta-feira, em poucas horas (o período de subscrição de títulos terminou às 15h00(. Esta foi uma experiência surreal", lançou, considerando que se o prazo para a compra de obrigações tivesse continuado aberto a adesão iria ser superior.



"Hoje, pelas 16h00, estávamos na Euronext (gestora da bolsa portuguesa) para a cerimónia de encerramento do empréstimo e conseguimos, mas não foi fácil, porque fizemos isto praticamente sozinhos", vincou.



Questionado sobre se ficou desiludido por não ter sido atingida a meta dos 30 milhões de euros nesta operação, Varandas admitiu que esse poderia ser o sentimento do ponto de vista financeiro, mas não o seu.



"Analisando friamente as condições em que este empréstimo foi preparado, e o que aconteceu a meio, tenho de dizer que foi francamente positivo. Mais do que o valor, é o sentimento de confiança dos sócios e adeptos. E conseguimos não falhar com o mercado", realçou, depois de já ter deixado críticas à banca pela falta de divulgação do empréstimo obrigacionista da SAD 'verde e branca' junto dos clientes.