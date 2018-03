O avançado holandês Bas Dost deve falhar o jogo frente ao FC Porto, esta sexta-feira. Segundo o Record, o jogador não viajou com os colegas de equipa.O dianteiro dos "leões" tem um problema muscular na coxa direita, contraído no encontro da Liga Europa frente ao Astana, e já falhou a partida contra o Moreirense, para a I Liga, na segunda-feira.Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Jorge Jesus não falou sobre a situação do holandês. O técnico também não vai poder contar com Podence (lesionado) e Gelson (castigado).