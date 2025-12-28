Sporting aproxima-se do líder com goleada sobre o Rio Ave

Sporting consolidou este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol e reduziu provisoriamente a diferença para o líder FC Porto, ao golear por 4-0 na receção ao Rio Ave, em jogo da 16.ª jornada.



Sporting vence Rio Ave por 4-0 e aproxima-se da liderança TIAGO PETINGA/LUSA

O colombiano Luis Suárez marcou pela primeira vez três golos numa partida pelos ‘leões’, aos 34, 60 e 61 minutos, para igualar o grego Pavlidis, do Benfica, no topo da lista dos melhores marcadores, ambos com 14. Pelo meio, o uruguaio Maxi Araújo assinou o outro tento da partida, aos 53.

A formação ‘leonina’ mantém-se no segundo posto, com 41 pontos, agora com mais cinco do que o terceiro, Benfica (36), e provisoriamente a dois do FC Porto (43), que joga no domingo, enquanto o Rio Ave somou o terceiro encontro seguido sem vencer e é 11.º, com 17.