Benfica empata em Braga e atrasa-se ainda mais na luta pelo título

Lusa 28 de dezembro de 2025 às 20:53
Benfica empatou 2-2 na visita ao Sporting de Braga.

O Benfica complicou ainda mais as hipóteses de chegar ao título de campeão português de futebol, ao empatar este domingo 2-2 na visita ao Sporting de Braga, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.

Os 'encarnados' estiveram na frente do marcador, com um golo do argentino Nicolás Otamendi, aos 29 minutos, mas o uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 38, de grande penalidade, e o espanhol Pau Víctor, aos 45+1, operaram a reviravolta dos minhotos, antes de o norueguês Fredrik Aursnes fixar a igualdade final, aos 53.

A formação comandada por José Mourinho ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, e poderá terminar o ano civil a 10 pontos do líder FC Porto e a cinco do Sporting, segundo classificado, caso os dois rivais vençam os respetivos encontros, enquanto o Sporting de Braga, que teve o capitão Ricardo Horta expulso, aos 90+4 minutos, segue na quinta posição, com 26 pontos, menos um do que o Gil Vicente, quarto.

