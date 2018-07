Bruno de Carvalho anunciou uma recolha de assinaturas junto à Loja Verde do Pavilhão João Rocha para que todos os sócios possam concorrer a eleições.



Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, anunciou no Facebook que irá promover uma recolha de assinaturas na segunda-feira, entre as 17h e as 20h. Essas assinaturas servem para que seja reunida uma Assembleia Geral Extraordinária na qual se vote pela garantia de que "todos os sócios" podem "concorrer livremente às eleições de oito de Setembro", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.



O presidente destituído diz que "este não é um movimento de apoio" à sua candidatura, mas sim uma luta pela "garantia da democracia e da liberdade eleitoral" dentro do clube.



Bruno de Carvalho está a braços com um processo disciplinar e uma suspensão preventiva de sócio.









Leia abaixo a publicação de Bruno de Carvalho na íntegra:



"Atenção, este não é um movimento de apoio à minha candidatura, mas sim para garantir que todos os Sócios poderão concorrer livremente às eleições de 8 de Setembro!



Para garantia da democracia, da liberdade eleitoral e para garantir a devolução do poder de decisão aos Sócios do Sporting CP!



Recolha de assinaturas esta segunda-feira, junto à Loja Verde do Pavilhão João Rocha, das 17h às 20h.



Vamos todos assinar o formulário para uma AG Extraordinária a realizar antes de 8 de Agosto que garanta que todas as candidaturas possam concorrer às eleições de 8 de Setembro".