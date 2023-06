Médicos retiraram sedação ao guarda-redes espanhol Sergio Rico

O estado de saúde do guarda-redes espanhol Sergio Rico está a "evoluir favoravelmente" tendo-lhe já sido retirada a sedação, anunciou esta quarta-feira o hospital no qual o futebolista do Paris Saint-Germain foi internado depois de uma queda de cavalo.







No entanto, segundo o boletim clínico do Hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, o estado de saúde do futebolista, que permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI),"continua a ser grave".De acordo com o hospital, no qual Sergio Rico está internado há 11 dias, será emitido novo boletim clínico na sexta-feira.Sergio Rico, de 29 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo nas festas da Romaria de El Rocío, uma aldeia na Andaluzia.O guardião natural de Sevilha, que depois de cair foi pisado na cabeça pelo cavalo, está ao serviço do Paris Saint-Germain desde 2019, mas tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma.