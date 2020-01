Numa curta declaração à SportTV, o (ainda) técnico portista falou em falta de união no clube e assumiu que nesta situação "fica difícil" comandar o clube portista.

Sérgio Conceição colocou o lugar no comando do FC Porto à disposição, depois da derrota por 1-0 na final da Allianz Cup."Estou a dizer que é preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. Não estou a falar do grupo de trabalho, mas de toda a gente. Porque é difícil... É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro sem reforços e sem dinheiro. No segundo falta de verdade desportiva. E este ano sem união dentro do clube. Fica difícil... Neste momento o meu lugar está à disposição do presidente", disse o técnico portista, à SportTV."Eu não vi o golo, mas foram alguns ressaltos e a bola ficou no jogador do Sp. Braga na última jogada. Mais uma vez infelicidade, num jogo em que podia ter caído para qualquer lado. Grande intensidade, Sp. Braga mais uma vez a demonstrar características que durante a época não se vê. Dar aos parabens e nós temos de olhar para dentro", acrescentou ainda.