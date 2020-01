Tapsoba marcou aos 65 minutos para os vimaranenses, mas a festa durou pouco tempo. No minuto seguinte, Alex Telles estabeleceu a igualdade. Aos 75', Soares fechou o marcador para os "azuis e brancos". Aos 95', o árbitro, com a ajuda do VAR, invalidou um golo ao V. Guimarães por falta sobre Diogo Costa.

FC Porto assegurou a presença na final da Taça da Liga ao vencer, esta quarta-feira, o Vitória de Guimarães . A equipa de Sérgio Conceição até esteve a perder, mas acabou por carimbar o passaporte para disputar aquele que pode ser o primeiro troféu da temporada para os "dragões".No jogo decisivo, o FC Porto defronta o Sp. Braga , que derrotou o Sporting (2-1) na outra meia-final. A final joga-se sábado, novamente no Estádio da Pedreira.