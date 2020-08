Fernando Santos divulgou esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, a lista de convocados para os jogos da Seleção Nacional diante de Croácia e Suécia, a contar para a Liga das Nações – prova que Portugal venceu em 2019. Recorde-se que a equipa lusa enfrenta a Croácia no dia 5 de setembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, naquele que será o primeiro jogo pós-pandemia. Três dias depois é a vez de medir forças com a Suécia, em Solna, às 19h45.Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva;Defesas: João Cancelo, Domingos Duarte, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphäel GuerreiroMédios: Danilo Pereira, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio OliveiraAvançados: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Trincão