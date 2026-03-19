Seleção de futebol iraniana mantém intenção de participar no Mundial2026

Irão estará a negociar com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) a mudança dos seus jogos, previstos para as cidades norte-americanas Los Angeles e Seattle.

Teerão, 19 mar 2026 (Lusa) -- O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, declarou esta quinta-feira que o seu país boicota os Estados Unidos da América (EUA), mas não a presença da seleção nacional no Mundial2026 de futebol, coorganizado por norte-americanos, México e Canadá.



A seleção iraniana no jogo contra a Inglaterra no Mundial de 2022, no Qatar Getty Images

"Estamos a preparar-nos para o Mundial. Estamos a boicotar os EUA, mas não o Mundial", disse Taj, num vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.

O Irão estará a negociar com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) a mudança dos seus jogos, previstos para as cidades norte-americanas Los Angeles e Seattle, no campeonato que decorre entre 11 de junho e 19 de julho.

A equipa treinada por Amir Ghalenoei tem a estreia prevista para 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Inglewood, defrontando depois a Bélgica, a 21 de junho, na mesma cidade californiana, periferia de Los Angeles.

O último desafio dos iranianos na fase de grupos está agendado para 26 de junho, contra o Egito, em Seattle.

EUA e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que retaliou com o encerramento do estreito de Ormuz além de ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

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