Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto vence Vitória de Guimarães e defronta Benfica na final da Taça feminina

Lusa 18 de março de 2026 às 22:55
Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
As mais lidas

A equipa portista, que lidera destacada a série de apuramento de campeão da II divisão, beneficiou do golo da norte-americana Lily Bryant, aos 60 minutos, para assegurar a presença na final da prova.

O FC Porto apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, ao bater o Vitória de Guimarães por 1-0 na segunda mão das meias-finais, após empate 2-2 em Guimarães.

Equipa feminina do FC Porto apura-se para a final da Taça de Portugal
Equipa feminina do FC Porto apura-se para a final da Taça de Portugal Instagram/fcportow

A equipa portista, que lidera destacada a série de apuramento de campeão da II divisão, beneficiou do golo da norte-americana Lily Bryant, aos 60 minutos, para assegurar a presença na final da prova, afastando as vimaranenses, atuais sextas classificadas da I Liga.

Na final, agendada para 17 de maio, as 'azuis e brancas', que garantiram o apuramento para a final pela primeira vez, vão defrontar o Benfica, que vai marcar presença no encontro decisivo pela quinta vez, terceira consecutiva, numa prova que já conquistou em duas ocasiõies, 2023/24 e 2018/19.

Artigos Relacionados
Tópicos taças I Campeão futebol feminino Vitória Sport Clube Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FC Porto vence Vitória de Guimarães e defronta Benfica na final da Taça feminina