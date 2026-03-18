FC Porto vence Vitória de Guimarães e defronta Benfica na final da Taça feminina

A equipa portista, que lidera destacada a série de apuramento de campeão da II divisão, beneficiou do golo da norte-americana Lily Bryant, aos 60 minutos, para assegurar a presença na final da prova.
O FC Porto apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, ao bater o Vitória de Guimarães por 1-0 na segunda mão das meias-finais, após empate 2-2 em Guimarães.
Equipa feminina do FC Porto apura-se para a final da Taça de PortugalInstagram/fcportow
A equipa portista, que lidera destacada a série de apuramento de campeão da II divisão, beneficiou do golo da norte-americana Lily Bryant, aos 60 minutos, para assegurar a presença na final da prova, afastando as vimaranenses, atuais sextas classificadas da I Liga.
Na final, agendada para 17 de maio, as 'azuis e brancas', que garantiram o apuramento para a final pela primeira vez, vão defrontar o Benfica, que vai marcar presença no encontro decisivo pela quinta vez, terceira consecutiva, numa prova que já conquistou em duas ocasiõies, 2023/24 e 2018/19.