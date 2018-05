De pé, no hall do Hotel Miragem, em Cascais (onde esteve alojado durante a semana em que disputou – e ganhou – o Estoril Open), João Sousa olha para o relógio e comenta para o seu agente: "Eles não vêm"? "Eles" eram os jornalistas da SÁBADO, acabados de chegar, 10 minutos depois da hora marcada para a mini-entrevista, e atrasados por culpa do trânsito causado por um acidente na A5.



João Sousa, que já tinha feito o check in e esperava, nervoso, segurando o troféu de vencedor do Estoril Open, ficou aliviado: "Ah, estão aí. Tem de ser rápido, que temos de estar em Guimarães daqui a 3 horas, para uma cerimónia na Câmara. Bom, já não vai ser de hoje", comentou. Apesar da pressa, o tenista de 29 anos, o primeiro português a vencer o Estoril Open (após bater, na final, a 6 de Maio, o norte-americano Frances Tiafoe, por duplo 6-4) respondeu a todas as perguntas (durante 17 minutos) e ainda aceitou fazer algumas fotos. Sempre com o troféu. "Quase dormi com ele", comentou, sorridente, adiantando que ainda não sabia se o ia deixar em casa dos pais, em Guimarães, ou levá-lo consigo para Barcelona, onde vive.



Como é que é ser o primeiro português a ganhar o Estoril Open, ao fim de 29 edições da prova?

É um sentimento único, indescritível. Foi uma semana de sonho tornada realidade. Nunca confessei, mas sempre tive o objectivo de vencer o Estoril Open. É o melhor torneio de ténis português e estou muito contente por ter conseguido vencer em casa, com o apoio do público, que foi fantástico toda a semana – esta vitória também é deles.

João Sousa: "Nunca confessei, mas sempre tive o objectivo de vencer o Estoril Open"

Ter entrado no court e ouvir o público a cantar o hino foi motivador?

Sim, foi um ambiente muito especial, que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Foi um momento inspirador, em que fiquei com pele de galinha e que me deu motivação para vencer.

No fim, chorou. O que é que lhe passou pela cabeça?

Não sei, foi a maneira de expressar os meus sentimentos. Foi algo único, um sentimento de vitória, de ter conseguido algo que já há algum tempo tínhamos em mente, eu e a minha equipa técnica.

Foi a vitória mais emocionante da carreira?

Foi, e também a mais importante. Ganhar em casa é outra coisa. Tive 3500 pessoas a apoiar no court. Além de todos os que estavam a ver na TV. Foi fantástico, porque acreditaram sempre na minha vitória, e é um orgulho poder jogar em Portugal e sentir o carinho que me manifestaram durante toda a semana, sentir que as pessoas se identificam com este troféu.

Teve os pais e a namorada a apoiá-lo no Estoril, o que é incomum.

É verdade. Devido ao trabalho, tanto os meus pais como a minha namorada não podem estar presentes todas as semanas. Por isso, foi especial eles estarem cá, terem transmitido ao vivo todo o carinho e esse esforço que eles fazem diário e todo o apoio que me deram durante tantos anos. Poderem demonstrá-lo em campo e estarem presentes é especial.





Sim, só que nunca tinha corrido bem.

A presença da família é um factor extra de motivação ou pode funcionar como pressão?

Não, é motivador.

É difícil conciliar o ténis com a sua vida pessoal?

Sim, é muito complicado, porque das 52 semanas do ano, nós viajámos pelo mundo em 35 delas e por isso às vezes é difícil fazer algumas coisas de que gostaríamos, mas faz parte do trabalho. Este é um trabalho duro, e conciliar as duas coisas é um desafio que tentamos resolver da melhor forma.

O tenista de Guimarães, de 29 anos, teve os pais e a namorada a apoiá-lo: "Foi especial porque eles, devido ao trabalho, não podem estar sempre presentes"

Nas suas outras participações no Estoril Open foi sempre eliminado no início. Como explica isso? Havia um bloqueio mental?

Sim, se calhar havia essa questão mental, essa pressão de querer jogar ao mais alto nível, de demonstrar que conseguia jogar bem em Portugal, e a verdade é que nunca tinha corrido bem. Mas este ano consegui chegar numa forma diferente, com mais confiança, mais tranquilo, com mais experiência, e correu muito bem desde o primeiro momento.



O primeiro jogo, contra Pedro Sousa, em que teve de salvar dois match-points, foi o seu momento decisivo no Estoril Open?

Sim, houve ali uma chave que abriu uma porta que eu ainda não tinha descoberto, e a partir daí ganhei muita confiança e venci o torneio.

Qual foi o tenista mais difícil de vencer?

O Pedro[Sousa] foi um deles. E depois o Tsisipas, na meia-final, também foi muito difícil, só ganhei 7-6 no terceiro set, com o apoio de todo o público.

Na final, no segundo set esteve a vencer por 4-0 e 5-2, mas deixou o Tiafoe chegar a 5-4. Nesses momentos, é preciso ser mentalmente muito forte para não falhar?

Sim, uma situação dessas traz algumas dúvidas, mas estive sempre muito confiante. As condições não estavam fáceis, eu tinha o vento contra, mas depois no 5-4 mudámos e fiquei confortável e pude servir bem e acabar em grande nível. Aliás, ganhei o meu jogo de serviço para o 6-4 a zeros. Eu ganhei três torneios ATP, e dos três match-points que tive, este foi aquele onde me senti mais tranquilo. Estava muito confiante que ia ganhar.



Antes de ser tenista, já acompanhava o Estoril Open?

Sim, desde miúdo. Cheguei a vir cá algumas vezes com os meus pais, ainda era no Jamor. Vínhamos de carrinha e via muitos jogos, nessa altura o meu ídolo era o Juan Carlos Ferrer. Nunca me passou pela cabeça que um dia poderia estar ali a jogar e muito menos que iria vencer o torneio.

"Ganhei três torneios ATP, e dos três match points que tive, este foi aquele onde me senti mais tranquilo. Estava muito confiante"

Como é que foi o encontro com o Presidente da República? O que é que Marcelo lhe disse?

Foi uma agradável surpresa, estava no balneário e ele apareceu para me dar os parabéns muito emocionado. Vou guardar este momento com muito carinho na minha memória. O Presidente da República já tinha estado na meia-final e antes de começar o jogo da final a dar-me alento, a desejar-me sorte, e no final deu-me os parabéns e coragem para novos desafios. Ele é um amante da modalidade e foi óptimo poder receber essas palavras de carinho dele.

Ganhou em Kuala Lumpur em 2013, em Valência em 2015 e agora no Estoril. Está satisfeito ou acha que podia ter feito mais?

Estou satisfeito, acho que tenho feito uma boa carreira. Claro que é normal haver altos e baixos, mas no futuro espero conseguir mais títulos.



Desde Agosto de 2017 que não estava no top 50. O que tem corrido mal nestes últimos oito meses?

A carreira é feita de altos e baixos. No ano passado tive alguns resultados menos bons, o que me levou a descer, mas o importante é ter aprendido com esses momentos menos bons, e penso que aprendi.

Em Maio de 2016 chegou a nº 28, o máximo da sua carreira. Acredita que ainda vai chegar mais acima no ranking?

Claro, porque não? Mas não penso muito no ranking, penso mais no nível, e acho que tenho exibido um nível muito bom, principalmente nestes últimos meses, já venci dois top 10 este ano – Zverev e Goffin – , agora ganhei no Estoril. Tenho jogado bom ténis, e isso é o mais importante.



O que lhe falta para ser mais consistente frente aos adversários do top 10?

Bom, demonstrei que consigo vencê-los, que é também uma nova porta que abri, só tinha vencido o David Ferrer em 2013, e depois o Nishikori em 2016, em Tóquio. Portanto, este ano já venci dois. A experiência é importante, e este tipo de encontros são especiais de jogar, porque são grandíssimos jogadores, os que estão lá em cima são mesmo muito bons. Portanto, vamos continuar a trabalhar para tentar conseguir mais umas surpresas e para continuar a vencer este tipo de jogadores.



É legítimo pensar que pode chegar ao top 10? É uma ambição?

Vamos ser realistas, é importante desfrutar de cada momento, não penso muito em termos de ranking, mas apenas em exibir um grande nível de jogo, e continuar a trabalhar com os pés bem assentes na terra.

"A parte mental é a mais complexa e a mais importante do ténis"

Qual é a sua superfície preferida? Nunca tinha ganho um torneio em terra batida (perdeu quatro finais).

Não sei. Nasci em terra batida, mas acho que o meu estilo de jogo adapta-se mais ao piso rápido, os meus melhores resultados são em piso rápido (dois títulos), mas agora ganhei em terra. E jogar em terra é especial, pelo meu passado, mas sinto-me muito cómodo em piso rápido, portanto, gosto das duas superfícies.

Como é que começou a gostar de ténis?

Foi uma paixão que começou através do meu pai, que era um apaixonado pela modalidade, e desde miúdo ia com ele para o Clube de Ténis de Guimarães, e começou aí o meu interesse. Mais tarde comecei a fazer alguns bons resultados, e depois com 15 anos decidimos que era melhor ir para Barcelona para tentar ser profissional, porque não havia condições aqui em Portugal. Hoje penso que foi uma óptima opção.

Houve alguma vez que teve vontade de desistir e voltar para Guimarães?

Não, sou uma pessoa muito focada e obstinada e sempre me preocupei apenas em conseguir alcançar os meus objectivos e sempre acreditei que poderia vir a ser profissional de ténis. E hoje estou a colher os frutos desse trabalho de vários anos.

Qual foi o momento em que pensou: agora sou tenista profissional?

Quando consegui ganhar o meu primeiro ponto ATP. Foi em 2007, tinha 18 anos, e venci o Guillermo Olaso em Lleida, na Catalunha.

O ténis é um jogo individual, solitário. Acredita que a questão psicológica, a força mental e a concentração são decisivas para ganhar um jogo? Um tenista que está bem fisicamente, se não for forte mentalmente nunca será um campeão?

Sem dúvida. Para mim, a parte mental é a mais complexa e mais importante do ténis.



Faz algum tipo de treino mental para aumentar os seus níveis de concentração?

Sim, trabalhamos com alguns psicólogos, o meu treinador também me ajuda a saber lidar melhor com os momentos de maior pressão. Temos feito um bom trabalho e mentalmente sinto-me um jogador mais completo e mais experiente, também já levo alguns anos de circuito. Mas é um trabalho fundamental para se ser profissional de ténis.



"Com 15 anos decidimos que o melhor era ir para Barcelona. Sempre fui obstinado e apenas me preocupei em alcançar os meus objectivos"

Quais são os seus rituais antes dos jogos? Gosta de ouvir música, de ler, rezar, telefonar a alguma pessoa especial?

Não sou muito de rituais. Sou mais de estar tranquilo, de fazer o meu aquecimento, de falar com o treinador.

Quando perde um jogo, qual é a primeira pessoa a quem liga?

Ganhe ou perca, os meus pais e a minha namorada são as primeiras pessoas a quem ligo, no final de um jogo.



Habitualmente dorme bem antes de um jogo decisivo, como uma final, ou fica nervoso?

Depende da situação, mas já consigo controlar as emoções bastante bem. Normalmente abstraio-me disso e durmo bem.

Já tem planos para o futuro, pode jogar até quando?

Não penso nisso. É até quando o meu corpo e a minha mente der. Mas não tenho quaisquer planos para o pós-ténis.