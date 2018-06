Jaime Marta Soares para um debate. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting recusou o convite do presidente leonino para um debate na quinta-feira, a anteceder a AG destitutiva de sábado, explicando o 'não' ao dizer que "não concorre" a nenhum cargo e que está apenas a cumprir estatutos.

"Bruno de Carvalho tem-se movimentado dentro de uma grande confusão. Não tenho de debater nada, mas sim fazer cumprir os estatutos e respeitar a decisão de 800 sócios com 3500 assinaturas. Está tudo como manda a lei e os estatutos. Debater com ele o quê? Claro que não [vou ao debate], pois isso parecia que iria concorrer a qualquer coisa. Sócios estão intoxicados com o que se tem dito", afirmou o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting.

Bruno de Carvalho desafiouA resposta de Marta Soares acontece após Bruno de Carvalho, utilizando a sua conta no Facebook, falar de sondagens encomendadas, esclarecer que Marta Soares "não solicitou aos serviços que esta AG fosse apoiada pela Universidade do Minho, nem outra qualquer" e relembrar ainda "as famosas assinaturas que andou semanas a apregoar e afinal nunca existiram"."Tudo cheira a golpada. Tudo neste homem cheira a esturro", afirmou Bruno de Carvalho, acrescentado: "Pare de mentir aos associados e aceite fazer o debate na Sporting TV com Órgãos Sociais e comissões e vamos de vez dizer a verdade aos sportinguistas".