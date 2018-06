Reencontro com Marrocos após 1986

"A maioria dos meus jogadores nem era nascida em 1986. É difícil falar de algo que não viram e só ouviram falar. O compromisso não teve a ver com 86. É o que nos levou a sermos campeões da Europa. Temos um enorme respeito por todos os adversários. Portugal assume as suas capacidades, mas a forma que nos levou a vencer foi o respeito e humildade para defrontar cada adversário. Somos uma equipa que sofre muito, que é capaz de lutar, mas que tem qualidade para fazer coisas boas e vencer os jogos."



Onze inicial

"Já vi os vossos prognósticos, o vosso apoio, mas digo amanhã quem vai jogar."



Posicionamento de Ronaldo

"Começou a jogar numa zona diferente comigo, não em Madrid. Criou polémica em Portugal porque eu dizia que o Cristiano já não podia ser o extremo que treinei no Sporting."



Novamente Ronaldo

"A seleção portuguesa é campeã da Europa, com Ronaldo obviamente. É o nosso capitão. Mas nunca vi um jogador sozinho ganhar o que quer que fosse. Um jogo é muito difícil."



Sem recordes em mente

"Não estamos aqui num jogo de ténis para bater recordes ou atletismo. Isto é um Mundial, um jogo entre seleções. Tenho de respeitar muito a equipa de Marrocos. Temos de estar totalmente focados. Temos de ganhar amanhã e é isso que nos importa agora. Basta a Portugal jogar ao nível a que jogou no campeonato da Europa, que é jogar ao seu melhor nível. Não basta ser competente. Se fizermos isso, com mais ou menos dificuldade, vamos ganhar. A mais-valia? É mesmo o Cristiano Ronaldo. Essa é que é uma mais-valia, mas incluindo os outros 22 jogadores que aqui estão. Mostrou-o de forma clara."

