Rui Costa critica arbitragem: 'É hora de dizer basta'

O presidente do clube reconheceu erros internos, mas apontou também o dedo às arbitragens dos últimos jogos do Benfica.

O presidente do Benfica, Rui Costa, endereçou esta quarta-feira o descontentamento em torno do clube, depois da derrota contra o Gil Vicente. Na conferência de imprensa, o presidente do clube apelou a que todos assumam responsabilidade pelo momento turbulento pelo qual o SLB passa.