Cristiano Ronaldo Jr. marcou quatro golos na sua estreia pelos sub-9 da Juventus. Já o pai continua sem marcar pelo clube italiano.

Cristianinho, de oito anos, marcou dois golos na primeira parte e mais dois na segunda, num jogo que acabou 7-1 para a Juventus sub-9. Um dos golos que marcou no domingo, dia 2 de Setembro, foi partilhado no Twitter do clube italiano.



Veja o golo:





Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 2 de setembro de 2018