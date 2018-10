O Real Madrid tem um jogo decisivo este domingo com o Barcelona, após viver uma crise de resultados neste início de época.

O Real Madrid tem um jogo decisivo este domingo com o Barcelona, após viver uma crise de resultados neste início de época.



Antes do clássico, Ronaldo deixa uma mensagem de apoio ao seu antigo clube. "Tenho muito respeito pelo Barcelona mas tenho o Real Madrid no coração. Espero que o Real Madrid seja feliz no jogo de hoje", disse o internacional português ao 'As'.



Recorde-se que este sábado, Cristiano Ronaldo foi o protagonista do jogo da Juventus frente ao Empoli, 'bisando' na vitória por 2-1.



Veja o golo fenomenal de Ronaldo no encontro: