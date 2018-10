O emblema merengue confirmou a decisão através de um comunicado na sua página oficial. Para o seu lugar foi confirmado o argentino Santiago Solari.

A direcção dos espanhóis do Real Madrid anunciou esta segunda-feira a saída do treinador do clube, Julen Lopetegui.



Através de comunicado no seu site oficial, os merengues afirmam que a decisão tem como objectivo "mudar a dinâmica da primeira equipa, quando ainda são alcancáveis todos os objectivos da temporada".



O clube madrilista indica ainda que "existe uma grande desproporção entre a qualidade do plantel do Real Madrid" e "os resultados obtidos. O Real Madrid encontra-se, neste momento, no 9º lugar da liga espanhola, com 14 pontos em 10 jornadas.



Durante o tempo em que foi treinador, Lopetegui atravessou de cinco derrotas nos últimos sete encontros.



Para o lugar, o espanhol será substituído pelo argentino Santiago Solari, que dirigia a equipa B dos merengues - o Castilla. O Real Madrid agradeceu ainda a Lopetegui, desejando ao ex-treinador do FC Porto o melhor à sua carreira profissional.