antigo bastonário da Ordem dos Advogados

Quando questionado pelo jornalista da RTP sobre a possibilidade de surgir finalmente uma candidatura sua à presidência dos verdes e brancos, em caso da convocação de eleições antecipadas, Rogério Alves assumiu que o assunto "não está na sua agenda" mas lembrou que a conjuntura mudou radicalmente nos últimos dias: "Não sabia que isto ia acontecer, estávamos a dois ou três anos de eleições. E que de um dia para o outro este turbilhão conseguiu precipitar. Tem de ser a conclusão de uma reflexão. O Sporting não vai deixar de ter quem se candidate, não vai deixar ser deserto. Não digo categoricamente que não, como não digo que sim".



Rogério Alves explicou ainda, relativamente à hipótese de uma hipotética candidatura: "Se for a melhor solução para o clube, se for compatível para a minha vida e para os dossiês que têm de ser resolvidos, é uma hipótese. Sou claro, directo e conciso. Não tenho nenhum projecto".



"Neste momento não estão eleições marcadas, quando estiverem eleições marcadas e se vierem a estar eleições marcadas, naturalmente que as pessoas têm de se organizar. Mas as pessoas podem ser muitas, esta ideia de que o Sporting tem de ser sempre das pessoas que gravitam em torno dos meios de comunicação social é errada", disse ainda o sportinguista, não apontando nomes em concreto sobre quem poderia suceder a Bruno de Carvalho.



A direção do Sporting solicitou uma Assembleia Geral extraordinária, esta quarta-feira ao fim do dia, na sequência das agressões em Alcochete.

Rogério Alves não esteve com rodeios durante a entrevista que concedeu à RTP3, esta quarta-feira. "Não vamos disfarçar as coisas. Ontem o Sporting viveu o dia mais negro da sua história", disse o advogado cujo nome já foi avançado várias vezes como possível futuro presidente leonino, referindo-se às agressões ocorridas esta terça-feira contra jogadores e equipa técnica em Alcochete.Quanto à possibilidade de se candidatar à presidência do SCP, Alves não nega que possa vir a uma hipótese: "O advogado apontou várias críticas sobre diversos assuntos do clube: "Uma coisa foi a agressão bárbara e criminosa que nos envergonhou a todos; hoje temos o início do conhecimento de uma investigação relativamente à qual temos de aguardar para perceber se algo com perfil criminal aconteceu", explicou, em referência à Operação Cashball que investiga o alegado suborno de árbitros, por parte do Sporting, no campeonato nacional de andebol e investiga igualmente seis jogos do campeonato nacional de futebol em busca de indícios de actos ilícitos por parte dos leões.mostrou-se peremptório quando afirmou que "a direcção do clube e o presidente da direção têm uma responsabilidade objetiva naquilo que acontece", admitindo ter havido falhas na protecção dos atletas. Alves deixou ainda o desafio: "Os órgãos sociais [do clube] deveriam demitir-se. Não há condições para seguirem em funções. Não é só por isto mas este foi o episódio mais grave, mais dramático".Este acontecimento "acaba por ser o coroar do que aconteceu nos últimos tempos", disse Rogério Alves, explicando: "Criar um ambiente inédito de antagonismo permanente entre o presidente da direcção, os jogadores e a equipa técnica é uma coisa que obviamente não podia dar bom resultado. Vivemos num permanente ataque aos jogadores e equipa técnica, com episódios lamentáveis. A chuva de tochas sobre o Rui Patrício foi um desses episódios, mas não só", lamentou o advogado.