Bruno de Carvalho foi esta noite expulso de sócio do Sporting. A Assembleia-Geral Extraordinária em que se tomou a decisão acabou com 69,3% dos votos a favor da expulsão do antigo presidente leonino e com 30,7% contra.

Rogério Alves, o presidente da Assembleia Geral, falou aos jornalistas após o evento. "Hoje, através dos telemóveis, as pessoas reportam imagens, informações, sons. É impossível controlar. A única coisa que lamentamos é que AG que tem decorrido, naturalmente com crítica e divergência, porque são assuntos fraturantes que envolvem paixão, o que procuramos evitar é que numa AG onde todos os que pediram a palavra usaram dela, haja a mensagem de que as AGs não funcionam. Esses pequenos picos de tensão não são a marca da forma como a AG decorreu", afirmou, referindo-se aos adeptos que se envolveram em confrontos

A manutenção da expulsão de Bruno de Carvalho decidida esta noite só pode ser revertida com recurso à Justiça.