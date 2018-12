Os "dragões" estiveram a perder nos primeiros minutos mas deram a volta através dos génios de Brahimi e Marega e vão para 2019 na liderança do campeonato.

O FC Porto venceu, este domingo, o Rio Ave por 2-1 no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga NOS.



E o jogo começou com uma surpresa: aos 12 minutos, Carlos Vinícius supreendeu a defensiva portista e colocou o Rio Ave na frente do marcador.



No entanto, a vantagem duraria apenas quatro minutos com Brahimi, numa combinação com Maxi Pereira e após assistência de Tiquinho Soares, a devolver a igualdade.



Dez minutos depois, aos 26, foi a vez de Marega. O maliano respondeu a mais um cruzamento de Maxi Pereira e conclui a remontada no resultado, que não voltou mais a mudar.



Com a vitória, o conjunto de Sérgio Conceição iguala o registo do Artur Jorge nos azuis-e-brancos, que na temporada 1984/85 somou 15 triunfos seguidos.



O FC Porto aumenta assim, provisoriamente, a vantagem para os adversários - Sporting, Sporting de Braga e Benfica só jogam mais ao final do dia - e passa o Natal e a passagem de ano no topo do campeonato, com 36 pontos em 14 jornadas. Já o Rio Ave viu-se ultrapassado por quatro das equipas que jogaram ontem e desce para o 10º lugar da liga, com 19 pontos.



No outro jogo realizado à hora do encontro entre "dragões" e vila-condenses, o Nacional da Madeira venceu o Desportivo de Chaves em casa por 2-0.