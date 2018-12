Um cabaz de golos no Estádio da Luz a terminar o ano de 2018. Com a vitória, o Benfica ultrapassou o Sporting de Braga e passa o Natal no pódio da Liga NOS.

O Benfica venceu o Sporting de Braga por 6-2, este domingo, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga NOS.



As "águias" chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos, fruto de concretizações de Pizzi, aos 19 minutos, e de Jardel, aos 36.



Na segunda parte, o Estádio da Luz vivenciou mais seis golos: apenas com três minutos contados, Grimaldo aumentou a contagem para 3-0 e Dyego Sousa reduziu a vantagem dos "encarnados" aos 51 minutos.



Mas, três minutos volvidos, foi Jonas a retribuir, depois de uma oferta de Cervi e, aos 63 minutos, foi o pequeno argentino a marcar, elevando o marcador para os 5-1.



André Almeida marcou um grande golo aos 67 para as "águias" chegarem ao sexto e João Novais reduziu novamente aos 74 minutos, colocando o resultado final em 6-2.



Com a vitória, o conjunto de Rui Vitória conseguiu a sua 7ª vitória consecutiva em todas as competições e ultrapassou o Sporting de Braga no campeonato, contando agora com 32 pontos - contra 30 dos bracarenses.



A jornada 14 da Liga NOS termina na noite deste domingo, com uma visita do Sporting ao terreno do Vitória de Guimarães.