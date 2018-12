Frederico Varandas, presidente do Sporting, aproveitou a deslocação da equipa ao norte do país (jogo com o V. Guimarães às 20 horas) para marcar presença no núcleo de Fafe. Na primeira aparição pública depois de ser conhecido que a SAD do Benfica não vai a julgamento no caso E-toupeira, ao contrário de Paulo Gonçalves, o líder leonino fez um comentário sobre a decisão da juíza Ana Peres."É uma tristeza para o futebol português que um alto quadro de um grande clube vá ser julgado por corrupção", disse.Questionado sobre se confia na justiça, o presidente do Sporting respondeu: " Como Sá Carneiro dizia a política sem risco é uma chatice mas sem ética é uma vergonha. No futebol é igual."