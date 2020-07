Ricardo Araújo Pereira deixou duras críticas à atuação de Luís Filipe Vieira nos últimos anos, sobretudo por se revelar incoerente na escolha do treinador."Como adepto, sempre defendi que o Jorge Jesus é o melhor treinador ao alcance do Benfica. Parece-me que não há dúvidas depois do que fez no Benfica, agora no Flamengo, em seis meses, foi campeão coisa que não era há 10 anos e ganhou a Libertadores, coisa que não acontecia há 30. Em princípio não é coincidência. Agora, se se concretiza que Jorge Jesus regressa ao Benfica, é a demonstração definitiva de que Vieira não tem um rumo para o clube", explicou durante o programa 'Governo Sombra', da SIC, transmitido na última madrugada, recordando as "luzes" que Luís Filipe Vieira chegou a ver."Essas luzes fazem parte da total ausência de rumo. É de navegação à vista. Este senhor saiu porque não aposta nos jovens, não tem dimensão europeia e porque o nosso futuro é o Seixal. Agora este senhor vai voltar depois de ter sido processado em 14 milhões de euros. Pelo meio, tivemos como se sabe, Rui Vitória. Ah não! Afinal não vem porque eu vi uma luz. Afinal espera mais um bocado. Afinal sai e vem Mourinho. Afinal fica Lage provisoriamente. Afinal ganhou dois jogos seguidos e fica até 2024. Afinal o Lage sai e fui ver o mar com o Lage. Afinal o Lage sai mesmo e vem o Pochettino. De facto, das duas uma: ou aquilo que me disseram em 2015 era verdade e o Jesus não aposta nos jovens e o clube não tem dimensão europeia e é esse o projeto do Benfica; ou o Vieira navega à vista", reiterou o reconhecido benfiquista e humorista.